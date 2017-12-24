لاریجانی: فرص جدیدة للتعاون توفرت بین ایران وباكستان فی مختلف المجالات

اسلام / 24 كانون الاول / دیسمبر /ارنا-
اكد رئیس مجلس الشوري الاسلامی علی لاریجانی ضرورة المبادرة عملیا لتطویر العلاقات الشاملة مع باكستان، معتبرا ان فرصا جدیدة للتعاون قد توفرت بین ایران وباكستان فی جمیع المجالات.

وفی تصریح ادلي به خلال لقائه مع كوادر السفارة الایرانیة فی اسلام اباد مساء السبت، اشار لاریجانی الي ان العلاقات بین طهران واسلام اباد شهدت تذبذبات فی مختلف المراحل ولكن رغم ذلك ظلت هذه العلاقات اخویة وودیة.
ووصف العلاقات فی المرحلة الراهنة بانها جیدة، لافتا الي الرغبة الوافرة لتطویر العلاقات خلال لقاءاته مع المسؤولین البرلمانیین الباكستانیین خلال الفترة الماضیة والتی تبلورت بتعزیز العلاقات خلال الاشهر الاخیرة.
واكد علي ضرورة الاستفادة من مجموعات الصداقة فی برلمانی البلدین، معتبرا فی ذات الوقت ان السفارة الایرانیة فی باكستان تضطلع بدور مهم فی تمتین الاواصر لاسیما فی المجالات الاقتصادیة.
واعتبر مشروع انبوب الغاز بین البلدین والمعروف بانبوب السلام بانه یعد احدي الفرص للتعاون بین البلدین فی المجال الاقتصادی.
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لاریجانی: فرص جدیدة للتعاون توفرت بین ایران وباكستان فی مختلف المجالات

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