هزة ارضیة تضرب جنوب شرق ایران مرة اخري بقوة 4.2 ریختر

كرمان / 23 كانون الاول / دیسمبر /ارنا-
ضربت هزة ارضیة بقوة 4.2 درجة علي مقیاس ریختر قریة هجدك التابعة لمدینة راور بمحافظة كرمان جنوب شرق ایران.

ووقعت الهزة الارضیة فی الساعة العاشرة و دقیقتین و 37 ثانیة من مساء السبت بالتوقیت المحلی (السادسة و 32 دقیقة و 37 ثانیة بتوقیت غرینتش).
وافاد مركز رصد الزلازل التابع للمؤسسة الجیوفیزیائیة بجامعة طهران ان مركز هذه الهزة الارضیة كان عند التقاء خطی الطول الشرقی 57.23 والعرض الشمالی 30.75 درجة وفی عمق 10 كم من سطح الارض.
یذكر ان هزة ارضیة بقوة 6.1 ریختر ضربت هجدك قبل 3 اسابیع وتبعتها لغایة الان العدید من التوابع الزلزالیة، 4 منها فوق 6 ریختر.
وكان مركز تلك الهزة الارضیة علي بعد 21 كم من هجدك الواقعة علي بعد 80 كم من مدینة كرمان مركز المحافظة.
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هزة ارضیة تضرب جنوب شرق ایران مرة اخري بقوة 4.2 ریختر

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