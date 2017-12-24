قاسمی یرد علي تصریحات وزیر خارجیة البحرین السخیفة والوقحة حول ایران

طهران / 23 كانون الاول / دیسمبر /ارنا-
انتقد المتحدث باسم وزارة الخارجیة الایرانیة بهرام قاسمی بشدة تصریحات وزیر خارجیة البحرین السخیفة والوقحة حول الجمهوریة الاسلامیة الایرانیة.

وقال قاسمی فی معرض رده علي التغریدة السخیفة والوقحة التی نشرها وزیر الخارجیة البحرینی علي موقع التواصل الاجتماعی 'تویتر' حول ایران: انك احقر واتفه من ان تدلی برأیك حول ایران الشامخة ومظهر التاریخ والحضارة العریقة والرائعة.
واكد المتحدث باسم الخارجیة الایرانیة ان ایران العریقة بشعبها الاصیل والمثقف، واحدة من اكثر الدول تاریخا وحضارة وثقافة ودیمقراطیة، والاكثر استقلالیة فی المنطقة، والكابوس لحكام البحرین الفاشلین وسائر الرجعیین الذین لا مهارة لهم سوي قمع مطالب غالبیة شعوبهم وارتكاب الجرائم ضدها بدعم من دول من خارج المنطقة.
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تصریحات وقحة

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قاسمی یرد علي تصریحات وزیر خارجیة البحرین السخیفة والوقحة حول ایران

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قاسمی یرد علي تصریحات وزیر خارجیة البحرین السخیفة والوقحة حول ایران

قاسمی یرد علي تصریحات وزیر خارجیة البحرین السخیفة والوقحة حول ایران

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