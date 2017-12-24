عباس: الولايات المتحدة اختارت الانحياز إلي الجانب الإسرائيلي

و اضاف عباس بان الحكومة الفلسطينية لن تقبل بالولايات المتحدة وسيطاً في عملية السلام، ولن تقبل بأية خطة من الجانب الأميركي.

واعتبر عباس أن 'الولايات المتحدة اختارت الانحياز إلي الجانب الإسرائيلي، وبالتالي فإن خطتها المستقبلية لن تستند إلي حل الدولتين علي حدود 1967، كما أنها لن تستند إلي القانون الدولي أو قرارات الأمم المتحدة'.

وأضاف الرئيس الفلسطيني في رسالته لمناسبة عيد الميلاد المجيد، أنه 'سيواصل الطريق نحو تحقيق الحرية والاستقلال'، معتبراً أن الفلسطينين يستمدون الهامهم من رسالة السيد المسيح الذي رفض الظلم ونشر الأمل.

ودعا عباس جميع المسيحيين في العالم، للإنصات إلي الأصوات الحقيقية للمسيحيين الأصليين في هذه الأرض المقدسة، والتي اعتبرها الأصوات 'المحصنة بالوحدة المسيحية الإسلامية' التي رفضت بشدة اعتراف الولايات المتحدة بالقدس عاصمة لإسرائيل من خلال رؤساء الكنائس.

في السياق، قال المطران حنا عطا الله نحن المسيحيون نقف مع أخوتنا المسلمين الفلسطينيين ونرفض رفضاً قاطعاً وعد ترامب.

كذلك علّق رئيس اساقفة القدس ميشال صباح علي قرار ترامب ووجه رسالة للأخير قال فيها إن القدس عاصمة فلسطين وهي للديانات السماوية الثلاث.

وأضاف للميادين 'عندما تُفرض الحرب علي إنسان لا بد له الرد بالطريقة نفسها، وإذا كان الإسرائيلي يقتل فلا بد أن يواجهه الفلسطيني بالعنف نفسه'، مؤكداً علي أن 'فلسطين بحاجة إلي كل فلسطيني حياً وليس ميتاً والسلام السلاح الوحيد الباقي'.

المطران منيب يونان قال إن قرار الرئيس الأميركي'الحديث عن تغيّير القدس هو محاولة لفتح حرب دينية في المنطقة'.

من جهته، قال الأب إبراهيم فلتس في مؤتمر المسيحيين ببيت لحم: 'ليكن عيدنا غداً (الأحد) تظاهرة محبة من أجل القدس'، بدوره، قال محافظ بيت لحم جبريل البكري إن موقف الكنائس واضح ضدّ وعد ترامب ومع عروبة القدس ضد الاحتلال.

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