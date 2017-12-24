انتفاضة القدس تزداد اشتعالاً .. 14 شهيداً و 4 آلاف مصاب في الضفة والقدس وغزة

وأعلنت وزارة الصحة اليوم عن استشهاد الشاب شرف العبد شلاش في العشرينات من العمر؛ متأثراً بجراحه الخطيرة التي أصيب بها الأحد الفائت خلال مواجهات مع قوات الاحتلال شرق جباليا شمال القطاع.

وكان قد استشهد شابان خلال الساعات الفائتة عند خط التماس شرق غزة ، و بيت حانون ، بينما أصيب أكثر من (130) أربعة منهم حالتهم حرجة.

وتعرضت طواقم الإسعاف للاستهداف المباشر أثناء عمليات إجلاء الجرحي، ما تسبب في إصابة (5) منهم.

بدوره، أشار المتحدث باسم وزارة الصحة أسامة النجار لموقع 'العهد' الإخباري، إلي أن جيش العدو استخدم نوعاً جديداً من الغازات السامة خلال قمعه لمواجهات نصرة القدس.

وأضاف، 'كثير من الإصابات التي وصلت إلي المشافي ظهرت عليها أعراض غريبة مثل الاستفراغ، الصداع ، واختلال الأعصاب ، فضلاً عن الآلام في العظام ، وحرقة في العين'.

وطالب المسؤول الفلسطيني المنظمات الإنسانية ، والدولية بالتدخل الفوري للكشف عن طبيعة هذه الغازات الخطيرة.

وفي الضفة والقدس، أصيب قرابة (450) فلسطينياً ، بينهم حالات متوسطة ؛ إثر استخدام جنود الاحتلال للرصاص الحي في قمع التظاهرات التي وُصفت بأنها الأعنف منذ ما يزيد علي الأسبوعين.

ولم تسلم الأطقم الصحفية من الاعتداء، والتنكيل، حيث أصيب عدد من المصورين والمراسلين بكدمات، وحالات اختناق شديد.

ورداً علي تصعيد العدوان، حذر القيادي في حركة 'الجهاد الإسلامي' خالد البطش حكومة الاحتلال من التمادي في غيّها، مؤكداً أن المقاومة الفلسطينية بمختلف أطيافها لن تقف مكتوفة الأيدي إزاء هذه الاستباحة المستمرة لدماء شباب الانتفاضة.

إلي ذلك، حذرت جمعية 'واعد' للأسري والمحررين من الآثار الخطيرة، والكارثية المترتبة علي ارتفاع وتيرة اعتقال الأطفال في الضفة والقدس المحتلتين، لا سيما بعد انتفاضة الغضب المستمرة.

وأوضحت الجمعية أنه جري اعتقال قرابة 500 طفل منذ بداية كانون أول/ديسمبر الحالي من مختلف مناطق الضفة، مع تركزها في العاصمة المحتلة.

وتبعاً لـ'واعد' ؛ فإن هذه الأعداد غير مسبوقة منذ العام 1967، مشيرة إلي أنها تشكل خطراً بالغاً علي الصحة الجسدية والنفسية للأسري الأطفال، فضلاً عن تهديد مستقبل الكثيرين منهم.

انتهي**2054 ** 1837

