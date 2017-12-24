مسؤول فلسطيني: بعض الدول العربية ظلمت حق الشعب الفلسطيني

وفي مقابلة مع إرنا اليوم السبت قال البحيصي إن السعودية وباقي الدول في الخليج الفارسي دعمت مساعي الولايات المتحدة في إضعاف محور المقاومة وإذكاء العداء ضد إيران من خلال إنشاء التحالف الذي يعرف بالتحالف العربي، مشيراً إلي أن هذه المؤامرة أسهمت في عزل القضية الفلسطينية.

واشار إلي أن اعتراف الرئيس ترامب بالقدس عاصمة للكيان الصهيوني يأتي بعد خروج محور المقاومة من المواجهة المباشرة مع الكيان الصهيوني خلال سبع سنوات وتمكن المحور من تضميد جراحه وتنظيم صفوفه من جديد.

وأضاف إن ترامب وجد في الخلافات الفلسطينية الداخلية أيضا فرصة لإعلان هذا القرار الشنيع.

ولفت إلي أن التحالف العربي قام وقبل أن يتحول إلي تحالف إسلامي بخطوات من أجل التطبيع مع الكيان الصهيوني.

واعتبر إن قرار ترامب لم يكن قراراً مشؤوماً فحسب بل سوف يلحق الضرر بالمصالح الصهيونية خلال الأيام القادمة.

وأشار البحيصي إلي أن القرار الأمريكي أعاد القضية الفلسطينية إلي الواجهة من جديد في العالم الإسلامي.

واعتبر إن فلسطين ليست ملكاً للفلسطينيين أو العرب بل لجميع المسلمين والشرفاء في العالم ولا يمكن التخلي عنها مشيراً إلي ضرورة التنسيق من أجل إشعال نار الإنتفاضة مجدداً.

وأشار إلي أن الدول العربية والإسلامية باستثناء دول محور المقاومة مقصرة في الدفاع عن فلسطين وقضية القدس.

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