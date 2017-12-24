مسؤول فلسطيني: بعض الدول العربية ظلمت حق الشعب الفلسطيني

دمشق /23 كانون الأول/ ديسمبر/ ارنا – أكد رئيس جمعية الصداقة الفلسطينية الإيرانية محمد البحيصي إن بعض الدول العربية لم تلحق الظلم بحق الشعب الفلسطيني فحسب بل عملت علي تعزيز المصالح الإسرائيلية.

وفي مقابلة مع إرنا اليوم السبت قال البحيصي إن السعودية وباقي الدول في الخليج الفارسي دعمت مساعي الولايات المتحدة في إضعاف محور المقاومة وإذكاء العداء ضد إيران من خلال إنشاء التحالف الذي يعرف بالتحالف العربي، مشيراً إلي أن هذه المؤامرة أسهمت في عزل القضية الفلسطينية.
واشار إلي أن اعتراف الرئيس ترامب بالقدس عاصمة للكيان الصهيوني يأتي بعد خروج محور المقاومة من المواجهة المباشرة مع الكيان الصهيوني خلال سبع سنوات وتمكن المحور من تضميد جراحه وتنظيم صفوفه من جديد.
وأضاف إن ترامب وجد في الخلافات الفلسطينية الداخلية أيضا فرصة لإعلان هذا القرار الشنيع.
ولفت إلي أن التحالف العربي قام وقبل أن يتحول إلي تحالف إسلامي بخطوات من أجل التطبيع مع الكيان الصهيوني.
واعتبر إن قرار ترامب لم يكن قراراً مشؤوماً فحسب بل سوف يلحق الضرر بالمصالح الصهيونية خلال الأيام القادمة.
وأشار البحيصي إلي أن القرار الأمريكي أعاد القضية الفلسطينية إلي الواجهة من جديد في العالم الإسلامي.
واعتبر إن فلسطين ليست ملكاً للفلسطينيين أو العرب بل لجميع المسلمين والشرفاء في العالم ولا يمكن التخلي عنها مشيراً إلي ضرورة التنسيق من أجل إشعال نار الإنتفاضة مجدداً.
وأشار إلي أن الدول العربية والإسلامية باستثناء دول محور المقاومة مقصرة في الدفاع عن فلسطين وقضية القدس.
انتهي ** ا ح** 1837



برچسب ها

سياسي

إيران

فلسطين

الدول العربية والإسلامية

التواصل مع رئیس التحریر newsroom@irna.ir

معرض الصور

مسؤول فلسطيني: بعض الدول العربية ظلمت حق الشعب الفلسطيني

معظم المشاهدات

وزيرة خارجية الهند: العلاقات بين نيودلهي وطهران متنامية

وزيرة خارجية الهند: العلاقات بين نيودلهي وطهران متنامية

العلاقات الاقتصادیة الایرانیة الاذربیجانیة شهدت نموا بنسبة 40 بالمائة

رئیس مكتب الرئیس الایرانی:

العلاقات الاقتصادیة الایرانیة الاذربیجانیة شهدت نموا بنسبة 40 بالمائة

بدء إستلام ايران سفناً تجارية جديدة إعتباراً من إبريل 2018 بمعدل سفينة واحدة كل 45 يوماً

المدير التنفيذي لمنظمة الملاحة البحرية الإيرانية:

بدء إستلام ايران سفناً تجارية جديدة إعتباراً من إبريل 2018 بمعدل سفينة واحدة كل 45 يوماً

إستثمار بقيمة 10 مليارات دولار في النفط والبتروكيماويات والطاقة في قشم

إستثمار بقيمة 10 مليارات دولار في النفط والبتروكيماويات والطاقة في قشم

تصدير بضائع بقيمة مليار و262 مليون دولار عبر جمارك محافظة كرمانشاه

تصدير بضائع بقيمة مليار و262 مليون دولار عبر جمارك محافظة كرمانشاه

أحدث الأخبار

لاریجانی: فرص جدیدة للتعاون توفرت بین ایران وباكستان فی مختلف المجالات

لاریجانی: فرص جدیدة للتعاون توفرت بین ایران وباكستان فی مختلف المجالات

هزة ارضیة تضرب جنوب شرق ایران مرة اخري بقوة 4.2 ریختر

هزة ارضیة تضرب جنوب شرق ایران مرة اخري بقوة 4.2 ریختر

ظريف: علي امل ان يركن الجميع لرسالة السلام العالمية للسيد المسيح

في تغريدة له علي اعتاب العام الميلادي الجديد

ظريف: علي امل ان يركن الجميع لرسالة السلام العالمية للسيد المسيح

قاسمی یرد علي تصریحات وزیر خارجیة البحرین السخیفة والوقحة حول ایران

قاسمی یرد علي تصریحات وزیر خارجیة البحرین السخیفة والوقحة حول ایران

مرفأ الحديدة... وحلب والقدس*

مرفأ الحديدة... وحلب والقدس*

موضوعات مرتبط