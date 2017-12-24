خبير صيني: نرحب بمشاركة إيران في الممر الصيني الباكستاني الإقتصادي

إسلام آباد /23 كانون الأول/ ديسمبر/ ارنا – أعرب المحلل الصيني خبير الشؤون الدولية في جامعة 'رين مين' الصينية 'وانغ ييوي' عن ترحيبه بمشاركة إيران في الممر الصيني الباكستاني الإقتصادي مشدداً علي الإمكانيات الكبيرة التي تتمتع بها إيران وخاصة في مجال الطاقة.

وفي حوار مع إرنا اليوم السبت شدد 'وانغ ييوي' علي أهمية تنفيذ مشروع الممر الصيني الباكستاني الإقتصادي وقال: إن هذا المشروع يمكن أن يسهم في تعزيز مصالح دول المنطقة أيضاً.
واشار إلي مصادر الطاقة الهائلة التي تتمتع بها إيران والتي يمكن أن تسهم في تعزيز الأهداف التي يسعي إليها مشروع الممر الإقتصادي.
وقال: يمكن أن يتم تنفيذ هذا المشروع استناداً إلي قاعدة ال (ربح – ربح) والتي تشمل جميع دول المنطقة وذلك من خلال ربط جميع هذه الدول ببعضها البعض وفقاً للتنمية التجارية التي يهدف إلي تحقيقها المشروع.
ولفت 'وانغ ييوي' إلي أن 90 بالمائة من التجارة العالمية تجري عبر الطرق البرية والموانئ البحرية وبالتالي فإن تطوير التجارة في المنطقة يتطلب إنشاء موانئ جديدة وطرق حديثة.
وشدد علي الإمكانيات التي يتمتع بها مينائا غوادر وجابهار في المحيط الهندي وضرورة التعاون فيما بينهما مشيراً إلي أن المينائين يمكن ان يسهما في توفير الكثير من حاجات المنطقة.
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خبير صيني: نرحب بمشاركة إيران في الممر الصيني الباكستاني الإقتصادي

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