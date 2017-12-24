السينما الإيرانية تفوز بجائزتين في مهرجاني إيطاليا وتايوان

طهران /23 كانون الأول/ ديسمبر/ ارنا – فازت السينما الإيرانية بجائزة مهرجان إيطاليا ومهرجان تايوان الدوليين السينمائيين.

وأفاد تقرير لإرنا اليوم السبت إن فيلم 'روتوش' (التنميق) القصير حصل وفي آخر نجاح له علي الجائزة الكبري للجنة الحكام مناصفة مع أحد الأفلام الإيطالية وذلك في قسم المسابقات الدولية لمهرجان ' SETEM ' للأفلام القصيرة في تركيا.
وفيلم روتوش هو من إخراج كاوة مظاهري وقد شارك قبل ذلك في المهرجان السابع للأفلام الإيرانية في العاصمة التشيكية براغ وفي مهرجان داكا السادس عشر للأفلام الهندية وفي مهرجان 'صوفيا منار' العاشر للأفلام البلغارية ومهرجان 'مينيمالن' للأفلام القصيرة في النرويج ومهرجان Ibizacinefest الثاني للأفلام الأسبانية ومهرجان filmwochenende للأفلام الألمانية ومهرجان 'زوم' للأفلام البولندية ومهرجان دوبلين للأفلام الإيرلندية ومهرجاني Boulder و Durango للأفلام الأمريكية.
كما فاز فيلم 'فرزندان' (الأبناء) من إخراج ياسر طالبي بجائزة أفضل فيلم في مهرجان 'فروموسا' للمنتجين السينمائيين بتايوان.
علي صعيد آخر تم عرض فيلم 'بايان روياها' (نهاية الأحلام) من إخراج محمد علي طالبي وإنتاج مركز التنمية الفكرية للأطفال والناشئة في مهرجان 'داكا' السادس عشر الذي اقيم في الهند.
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السينما الإيرانية تفوز بجائزتين في مهرجاني إيطاليا وتايوان

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