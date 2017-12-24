الفلسطينيون يودعون شهداء جمعة الغضب

الفلسطينيون رددوا الشعارات الغاضبة والمتوعدة بالانتقام من الكيان الصهيوني خلال تشييع الشهيدين شرف شلاش ومحمد محيسن.

وفي حي الشجاعية شارك العشرات من مقاتلي كتائب شهداء الاقصي في مراسم تشييع الشهيد ابن الثامنة والعشرين من العمر واطلقوا النار في الهواء تحية لروح الشهيد.

وبالزغايد والدموع استقبلت عائلة الشهيد نجلها والعبارات التي تؤكد انهم كلهم فداء القدس 'الصغير والكبير بدو يلحق القدس باذن الله منصورين' .

ووسط دموعها وصفت والدة الشهيد محمد ابنها بالطيب والحنون مضيفة:'كان محترم وكانت متغرب ببلاد الغربة واجي كل الحارة بتحبه والله موته ما كانت علي البال ولا علي الخاطر'.

من جانبه دعا عم الشهيد محمد محيسن الشباب الي الاستمرار بالانتفاضة والاشتباك مع العدو علي خطوط التماس بصدورهم العارية مضيفا:' ومحمد مش أول شهيد ولا الأخير وشاهدنا ما حصل مع الشهيد المقعد أبو ثريا نحن خلف هؤلاء الأبطال '

وأضاف :'وأدعو كل الأمة أن تصحي من نومها من أجل القدس لانها لكل أحرار العالم وليست فقط للفلسطينيين' .

ابو محمد الناطق باسم مجموعات كتائب عبد القادر الحسيني التابعة لكتائب الاقصي الجناح العسكري لحركة فتح قال :' نحن في كتائب عبد القادر ننعي الشهيد محمد الذي سقط بالأمس بعد قنصه من قوات الاحتلال , ونحن نعمل مع كافة الفصائل من اجل الرد علي هذه الجريمة و كافة الجرائم بحق ابناء شعبنا والمقاومة مستمرة ان شاء الله'.

واكد ان المقاومة الفلسطينية تدعم صمود الشعب الفلسطيني في غزة والضفة في انتفاضة القدس وجاهزة لكل الخيارات.

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