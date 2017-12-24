مركز حقوقي يطالب البحرين بإطلاق سراح 5 شبان اعتقلوا من الدراز دون أي سبب

طهران/23كانون الاول/ديسمبر- طالب المركز الدولي لدعم الحقوق والحريات عضو تحالف المحكمة الجنائية الدولية السلطات في البحرين بإطلاق سراح خمسة شباب اعتقلوا من الدراز بعد حملة شرسة استهدفت منازلهم يوم الجمعة 15 ديسمبر 2017 وهم حسن العصفور وعلي خليل وعلي فضل وحسين الشعلان وباقرر أبورويس وايداعهم في مبني التحقيقات الجنائية.

واعتبر المركز في بيان، أن جميع الشبان معتقلون تعسفياً وفقا للقانون الدولي، لأنه لم يتم عرضهم علي الجهات القضائية المعنية حتي اليوم ولا تزال أخبارهم منقطعة عن اسرهم ومحاميهم منذ ذلك الحين سوي من اتصال مقتضب يفيد بتواجدهم في مبني التحقيقات الجنائية.
وقال المركز إنه سجل مؤخراً اعتقال عدد كبير من الشبان خلال شهري نوفمبر وديسمبر 2017 بشكل لافت خاصة من مناطق النعيم والدراز وبني جمرة ولم يتم إحالة أحد الي المحاكمة أو إطلاق سراحه.
واشار المركز إلي أن السلطات في البحرين خالفت العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية والتي قامت بالتصديق عليه في عام 2006 والذي جاء فيه إن الحرية والأمان من الحقوق الأساسية للإنسان ولا يجوز اعتقال اي فرد بدون سبب وإن حدث وقبض عليه يجب إبلاغه سريعا باسباب ذلك التوقيف فور حدوثه وكذلك الإتهام الموجه إلية كما اوجب العهد علي الدولة تقديم الموقوف سريعا لمحاكمة عادلة ومنصفة والتي قد تأمر بالإفراج عنه لو كان هذا الإعتقال غير قانوني كما أنه من حق أي شخص كان ضحية هذا الإعتقال مخاصمة الدولة وطلب تعويض مادي عن فترة اعتقاله بدون سبب.
كما كرر المركز طلبه أن تسمح السلطات البحرينية بزيارة المقرر الأممي الخاص بالتعذيب والذي ترفض البحرين زيارته.
ودعا المركز الدولي ملك البحرين أن يصدر أوامره الي وزارة الداخلية، بإعمال ضمانات الحق في الحرية وفي الأمان و المحاكمة العادلة والمنصفة ، بكشف مصير الخمسة شبان سالفي الذكر وما هي اسباب عدم احالتهم للقضاء حتي الأن.
وتواصل الميليشيات المدنية برفقة منتسبي الأجهزة الأمنية حملة المداهمات الواسعة وغير القانونية في عدد من مناطق البحرين.
مركز البحرين لحقوق الإنسان، وفي السياق رصد 44 حالة اعتقال بشكل تعسفي من بينهم 5 أطفال و أمراتين في الفترة من 11 حتي 17 ديسمبر 2017.
وأوضح المركز أن 33 حالة اعتقال من الإحصائية المرصودة جرت عبر مداهمات لمنازل المواطنين من قبل منتسبي الأجهزة الأمنية دون إبراز مذكرة قبض او اذن قانوني بتفتيش هذه المنازل.
وعادة ما ينقل المعتقلون علي خلفية قضايا سياسية إلي مبني إدارة المباحث والتحقيقات الجنائية سيئ الصيت لانتزاع اعترافاتهم بحسب تقارير المنظمات الحقوقية، إلا أن جهة الاحتجاز باتت مجهولة منذ إصدار ملك البحرين مرسوما يمنح بشكل رسمي جهاز الأمن الوطني صلاحيات مباشرة الاعتقال والتحقيق مطلع العام الجاري.
المصدر: قناة اللؤلؤة
انتهي**2018 ** 1837



برچسب ها

سياسي

البحرين

الشبان

اعتقال

التواصل مع رئیس التحریر newsroom@irna.ir

معرض الصور

مركز حقوقي يطالب البحرين بإطلاق سراح 5 شبان اعتقلوا من الدراز دون أي سبب

معظم المشاهدات

وزيرة خارجية الهند: العلاقات بين نيودلهي وطهران متنامية

وزيرة خارجية الهند: العلاقات بين نيودلهي وطهران متنامية

العلاقات الاقتصادیة الایرانیة الاذربیجانیة شهدت نموا بنسبة 40 بالمائة

رئیس مكتب الرئیس الایرانی:

العلاقات الاقتصادیة الایرانیة الاذربیجانیة شهدت نموا بنسبة 40 بالمائة

بدء إستلام ايران سفناً تجارية جديدة إعتباراً من إبريل 2018 بمعدل سفينة واحدة كل 45 يوماً

المدير التنفيذي لمنظمة الملاحة البحرية الإيرانية:

بدء إستلام ايران سفناً تجارية جديدة إعتباراً من إبريل 2018 بمعدل سفينة واحدة كل 45 يوماً

إستثمار بقيمة 10 مليارات دولار في النفط والبتروكيماويات والطاقة في قشم

إستثمار بقيمة 10 مليارات دولار في النفط والبتروكيماويات والطاقة في قشم

تصدير بضائع بقيمة مليار و262 مليون دولار عبر جمارك محافظة كرمانشاه

تصدير بضائع بقيمة مليار و262 مليون دولار عبر جمارك محافظة كرمانشاه

أحدث الأخبار

رئيس بلدية طهران: الوضع التحذيري لخطر الزلزال يخرج من مستوي الاحمر

رئيس بلدية طهران: الوضع التحذيري لخطر الزلزال يخرج من مستوي الاحمر

لاریجانی: فرص جدیدة للتعاون توفرت بین ایران وباكستان فی مختلف المجالات

لاریجانی: فرص جدیدة للتعاون توفرت بین ایران وباكستان فی مختلف المجالات

هزة ارضیة تضرب جنوب شرق ایران مرة اخري بقوة 4.2 ریختر

هزة ارضیة تضرب جنوب شرق ایران مرة اخري بقوة 4.2 ریختر

ظريف: علي امل ان يركن الجميع لرسالة السلام العالمية للسيد المسيح

في تغريدة له علي اعتاب العام الميلادي الجديد

ظريف: علي امل ان يركن الجميع لرسالة السلام العالمية للسيد المسيح

قاسمی یرد علي تصریحات وزیر خارجیة البحرین السخیفة والوقحة حول ایران

قاسمی یرد علي تصریحات وزیر خارجیة البحرین السخیفة والوقحة حول ایران

موضوعات مرتبط