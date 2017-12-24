خاص 'إرنا' :

بعد صفعهما في الأمم المتحدة .. 'إسرائيل' تلحق بواشنطن و تنسحب من 'اليونسكو'

رام الله/23 كانون الأول/ديسمبر/إرنا-دفعت الصفعة المُدوية التي تلقّتها واشنطن و ربيبتها 'تل أبيب' خلال جلسة الجمعية العامة للأمم المتحدة الاستثنائية حول مستقبل القدس المحتلة حكومة العدو للهروب إلي الأمام من جديد ؛ وهو ما عبّر عنه رئيس حكومة العدو 'بنيامين نتنياهو' من خلال الإيعاز رسمياً لمندوب 'إسرائيل' 'كرمل هاكوهن' بالانسحاب من المنظمة الأممية للتربية والعلوم والثقافة 'اليونسكو'.

وبادرت الولايات المتحدة الأمريكية من قبل للانسحاب ، وهي عملياً ستصبح غير عضو في 'اليونسكو' بعد قرابة العام وفقاً لقواعد و لوائح المنظمة الدولية الداخلية.
وفي سياق تبريرها لهذه الخطوة، زعمت أن السبب الأساسي هو استمرار ما أسمته 'انحياز' المنظمة ضد كيان العدو.
وبدوره، اعتبر أمين عام حركة 'المبادرة الوطنية' والنائب في المجلس التشريعي الفلسطيني د. مصطفي البرغوثي، ما حصل بمثابة دليل إضافي علي أن السياسة الخارجية لواشنطن يرسمها اللوبي الصهيوني، وليس البيت الأبيض.
وخلال حديث لمراسل وكالة الجمهورية الإسلامية للأنباء 'إرنا'، لفت 'البرغوثي' إلي أن مسارعة أمريكا للانسحاب حتي قبل 'إسرائيل' يعد شاهداً آخر علي مدي تورطها في المخططات والقرارات العدائية بحق الشعب الفلسطيني طيلة العقود الفائتة.
وأضاف قائلاً، :'واضح أن الأمر لم يعد ينحصر فقط في ملفات الشرق الأوسط ، وإنما يمتد ليشمل العلاقة مع المجتمع الدولي، والتعامل مع مؤسساته'.
وتابع البرلماني الفلسطيني القول :'الولايات منحازة بالكامل لإسرائيل ، وهذا يجعلها عاجزة حتي عن القيام بدور الوسيط كما تتدعي فيما يخص عملية التسوية'.
وأردف 'البرغوثي' قائلاً، :' إن ما فعلته كل من واشنطن وإسرائيل يدلل من ناحية أخري علي صوابية الاستراتيجية الفلسطينية فيما يخص الانضمام إلي كافة المنظمات والهيئات الدولية، و وضع الجميع أمام مسؤولياتهم'.
ومن جهته، رأي عضو المكتب السياسي لـ'حزب الشعب' وليد العوض، أن التصويت الأخير في الأمم المتحدة كان بمثابة استفتاء دولي علي نهج الغطرسة الأمريكي الذي أسقطه أحرار العالم عبر تأييدهم لمشروع القرار الخاص بالمدينة المقدسة بأغلبية (128) بلدا ، وذلك بالرغم من تهديد ، و وعيد واشنطن.
واعتبر 'العوض' في سياق حديثه ما حصل مقدمة لبدء حراك دولي أوسع بعيداً عن قبضة الولايات المتحدة، وكذلك بعيداً عن رؤيتها التصفوية ، والاستعمارية.
إشارة إلي أن هذه الأيام توافق الذكري الـ(30) لصدور القرار رقم (605) عن مجلس الأمن الدولي الرافض لانتهاكات حقوق الإنسان في الأراضي الفلسطينية المحتلة ، بما فيها القدس علي أيدي سلطات العدو الصهيونية.
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بعد صفعهما في الأمم المتحدة ..

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