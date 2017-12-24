لدينا معلومات عن قرارات امريكية تعترف بيهودية الكيان الصهيوني

وبين هنية خلال كلمة له في مؤتمر حول القدس أن هذه القرارات تتمثل أن تعترف أمريكا بيهودية الدولة وضم المستوطنات بالكيان الإسرائيلي، وإعلان شطب حق العودة للفلسطينيين.

وأكد هنية أنه لا يمكن ان نترك القدس أو نغادرها مضيفا:' مستمرون في معركة القدس حتي النهاية مهما كلفنا ذلك من تضحيات، وكل ما يقوم به الاحتلال في القدس باطل وزائل ولا يمكن للأمة أن تتنازل عن القدس، وما نشاهده ليست انتفاضة فلسطينية وإنما انتفاضة عربية وصلت إلي كل مكونات الأمة'.

ودعا هنية الي رفع اليد عن المقاومة في الضفة حتي تستمر الانتفاضة في وجه الاحتلال الصهيوني داعيا الي مراجعة شاملة لمسيرة التسوية وليس البحث عن راع جديد.

وأكد أن قرار ترامب لن يمر أبدا ولدينا مخزون إستراتيجي هائل، وأن القدس واحدة موحدة لا شرقية ولا غربية هي عاصمة فلسطين الأبدية.

ودعا هنية السلطة أن تتخذ مواقف واضحة ضد هذا القرار ولا مجال للضبابية بالموقف، وترتيب البيت الفلسطيني ورفع اليد عن المقاومة والانتفاضة ومراجعة مسيرة التسوية.

انتهي **387** 1837

