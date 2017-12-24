منظمة أمريكيون تدعو البحرين إلي ايقاف المحاكمات غير العادلة

طهران/23كانون الاول/ديسمبر- ارنا - دعت منظمة أمريكيون من أجل الديمقراطية وحقوق الإنسان البحرين إلي التخلي عن سياسة الإفلات من العقاب، كونها تؤدي إلي استمرار الخروقات في مجال حقوق الإنسان.

كما طالبت المنظمة في بيانها السلطات البحرينية إلي الالتزام باتفاقية مناهضة التعذيب وغيره من ضروب المعاملة أو العقوبة القاسية أو اللاإنسانية أو المهينة، والعهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية (المادتان 7 و 9) والبحرين طرف في كل من هذه المعاهدات.
ورأت المنظمة أن علي حكومة البحرين أن توقف فوراً المحاكمات غير العادلة والممارسات القمعية التي تُمارس بحق المُعتقلين ومحاولة إسكات الأصوات المُعارضة عن طريق القوة. وأن تفي بالتزاماتها من أجل أن يتغير الواقع المرير الذي يعيشه الشعب البحريني اليوم.
كما قالت المنظمة في البيان إن البحرين تتجاهل ما يصدر عن المنظمات الحقوقية من تقارير أظهرت إخفاق الأمانة العامة للتظلمات ووحدة التحقيق الخاصة في الحد في محاسبة قوات الأمن وكبار المسؤولين عن تعذيب وسوء معاملة المحتجزين و مطالباتها بتفعيل توصيات اللجنة البحرينية المستقلة.
وأضافت أن التقرير السنوي الثالث لـ “الأمانة العامة للتظلمات”، الصادر في يونيو/حزيران 2016، قدم أدلة إضافية علي أن السلطات لم تحقق تقدما يُذكر في محاسبة منتسبي الأجهزة الأمنية علي تعذيب المحتجزين وسوء معاملتهم. ولم يتضمن تقرير الأمانة العامة لعام 2016 أي معطيات حول 15 تظلما تتعلق بأعمال تعذيب مزعومة ارتكبها مسؤولو سجن جو في حق سجناء في مارس 2015 .
وتابعت بالقول “بل من جهة أخري نجد أن ملك البحرين يصدر مرسوماً في 28 يناير 2013 يقضي بتعيين بسام المعراج مديراً عاما للإدارة العامة لمكافحة الفساد والأمن الاقتصادي والإلكتروني ، وهو من ضمن الأسماء التي نشرتها منظمة هيومن رايتس ووتش في تقريرها حول المسؤولين عن التعذيب في سجون البحرين، في تقريرها التعذيب يُبعث من جديد”.
المصدر: قناة اللؤلؤة
انتهي**2018 ** 1837



برچسب ها

سياسي

البحرين

المحاكمات

الافلات

التواصل مع رئیس التحریر newsroom@irna.ir

معرض الصور

منظمة أمريكيون تدعو البحرين إلي ايقاف المحاكمات غير العادلة

معظم المشاهدات

وزيرة خارجية الهند: العلاقات بين نيودلهي وطهران متنامية

وزيرة خارجية الهند: العلاقات بين نيودلهي وطهران متنامية

العلاقات الاقتصادیة الایرانیة الاذربیجانیة شهدت نموا بنسبة 40 بالمائة

رئیس مكتب الرئیس الایرانی:

العلاقات الاقتصادیة الایرانیة الاذربیجانیة شهدت نموا بنسبة 40 بالمائة

بدء إستلام ايران سفناً تجارية جديدة إعتباراً من إبريل 2018 بمعدل سفينة واحدة كل 45 يوماً

المدير التنفيذي لمنظمة الملاحة البحرية الإيرانية:

بدء إستلام ايران سفناً تجارية جديدة إعتباراً من إبريل 2018 بمعدل سفينة واحدة كل 45 يوماً

إستثمار بقيمة 10 مليارات دولار في النفط والبتروكيماويات والطاقة في قشم

إستثمار بقيمة 10 مليارات دولار في النفط والبتروكيماويات والطاقة في قشم

تصدير بضائع بقيمة مليار و262 مليون دولار عبر جمارك محافظة كرمانشاه

تصدير بضائع بقيمة مليار و262 مليون دولار عبر جمارك محافظة كرمانشاه

أحدث الأخبار

رئيس بلدية طهران: الوضع التحذيري لخطر الزلزال يخرج من مستوي الاحمر

رئيس بلدية طهران: الوضع التحذيري لخطر الزلزال يخرج من مستوي الاحمر

لاریجانی: فرص جدیدة للتعاون توفرت بین ایران وباكستان فی مختلف المجالات

لاریجانی: فرص جدیدة للتعاون توفرت بین ایران وباكستان فی مختلف المجالات

هزة ارضیة تضرب جنوب شرق ایران مرة اخري بقوة 4.2 ریختر

هزة ارضیة تضرب جنوب شرق ایران مرة اخري بقوة 4.2 ریختر

ظريف: علي امل ان يركن الجميع لرسالة السلام العالمية للسيد المسيح

في تغريدة له علي اعتاب العام الميلادي الجديد

ظريف: علي امل ان يركن الجميع لرسالة السلام العالمية للسيد المسيح

قاسمی یرد علي تصریحات وزیر خارجیة البحرین السخیفة والوقحة حول ایران

قاسمی یرد علي تصریحات وزیر خارجیة البحرین السخیفة والوقحة حول ایران

موضوعات مرتبط