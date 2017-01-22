طهران / 22 كانون الثاني / يناير /ارنا- اكد مساعد رئيس مجلس الشوري الاسلامي للشؤون الدولية حسين امير عبداللهيان بان اي حل سياسي في سوريا يجب الا يحول ارهابيي الأمس الي ساسة اليوم.