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مجموع أخبار اليوم: 6
عبداللهيان: يجب الا يتحول ارهابيو الأمس في سوريا الي ساسة اليوم

عبداللهيان: يجب الا يتحول ارهابيو الأمس في سوريا الي ساسة اليوم

طهران / 22 كانون الثاني / يناير /ارنا- اكد مساعد رئيس مجلس الشوري الاسلامي للشؤون الدولية حسين امير عبداللهيان بان اي حل سياسي في سوريا يجب الا يحول ارهابيي الأمس الي ساسة اليوم.

الوفد الایرانی اجري محادثات مع نظیریه الروسی والتركی فی آستانة

الوفد الایرانی اجري محادثات مع نظیریه الروسی والتركی فی آستانة

طهران / 22 كانون الثانی / ینایر /ارنا- اجري وفد الجمهوریة الاسلامیة الایرانیة فور وصوله الي كازاخستان محادثات منفصلة مع الوفدین الروسی والتركی، للبحث فی احدث التطورات وبرامج اجتماع آستانة حول القضیة السوریة.

لا دلیل علي وجود عمل تخریبی او ارهابی فی حادث مبني `بلاسكو`

وزیر الامن الایرانی:

لا دلیل علي وجود عمل تخریبی او ارهابی فی حادث مبني 'بلاسكو'

طهران / 21 كانون الثانی / ینایر /ارنا- اعلن وزیر الامن الایرانی محمود علوی بان لا دلیل او مؤشر یثبت وجود عمل تخریبی او ارهابی فی حادث اشتعال النیران وانهیار مبني 'بلاسكو' فی طهران.

قائد الثورة یعزی بوفاة آیة الله ابراهیم خسروشاهی

قائد الثورة یعزی بوفاة آیة الله ابراهیم خسروشاهی

طهران / 21 كانون الثانی / ینایر /ارنا- عزي قائد الثورة الاسلامیة آیة الله السید علی الخامنئی یوم السبت بوفاة عالم الدین الجلیل آیة الله السید ابراهیم خسروشاهی.

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عبداللهيان: يجب الا يتحول ارهابيو الأمس في سوريا الي ساسة اليوم

عبداللهيان: يجب الا يتحول ارهابيو الأمس في سوريا الي ساسة اليوم

طهران / 22 كانون الثاني / يناير /ارنا- اكد مساعد رئيس مجلس الشوري الاسلامي للشؤون الدولية حسين امير عبداللهيان بان اي حل سياسي في سوريا يجب الا يحول ارهابيي الأمس الي ساسة اليوم.

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عبداللهيان: يجب الا يتحول ارهابيو الأمس في سوريا الي ساسة اليوم

عبداللهيان: يجب الا يتحول ارهابيو الأمس في سوريا الي ساسة اليوم

طهران / 22 كانون الثاني / يناير /ارنا- اكد مساعد رئيس مجلس الشوري الاسلامي للشؤون الدولية حسين امير عبداللهيان بان اي حل سياسي في سوريا يجب الا يحول ارهابيي الأمس الي ساسة اليوم.

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شركة هندية تستثمر في صناعات المناجم والطاقة الايرانيه

شركة هندية تستثمر في صناعات المناجم والطاقة الايرانيه

طهران/ 21 كانون الثاني/ يناير/ ارنا- اعلنت مؤسسة تنمية وتحديث الصناعات المنجمية أن رؤساء شركة 'تاتا' الهندية والسفير الهندي في طهران، التقوا بالمسؤولين في المؤسسة وأعربوا عن رغبتهم في التعاون معها.

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حفر نفق للوصول الي الطوابق تحت الارضية لمبني `بلاسكو`

حفر نفق للوصول الي الطوابق تحت الارضية لمبني 'بلاسكو'

طهران / 22 كانون الثاني / يناير /ارنا- اعلن احد الكوادر العاملة في بلدية طهران بان حفر نفق عبر مبني 'سوق الكويتيين' المحاذي للوصول الي الطوابق تحت الارضية لمبني 'بلاسكو' ومكان مخزن زيت الغاز، قد قارب نهايته.

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بدء اعمال مؤتمر `الحوار الثقافي بين ايران والعالم العربي` الدولي في مدينة قم

بدء اعمال مؤتمر 'الحوار الثقافي بين ايران والعالم العربي' الدولي في مدينة قم

قم / 22 كانون الثاني / يناير /ارنا- بدات في مدينة قم جنوب العاصمة طهران مساء السبت اعمال مؤتمر 'الحوار الثقافي بين ايران والعالم العربي' الدولي في مجال الاعتدال والعقلانية، بحضور مفكرين من ايران وخارجها.

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مساعد وزير الرياضة الايراني: تدشين اكثر من 100 مشروع رياضي قريبا

مساعد وزير الرياضة الايراني: تدشين اكثر من 100 مشروع رياضي قريبا

رشت / 21 كانون الثاني / يناير /ارنا- اعلن مساعد وزير الرياضة والشباب الايراني لشؤون الدعم وتنمية المصادر سيد مناف هاشمي، بانه سيتم تدشين 105 مشاريع رياضية في البلاد قريبا.

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حوارات و تقاریر خاصة

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حفر نفق للوصول الي الطوابق تحت الارضية لمبني `بلاسكو`

حفر نفق للوصول الي الطوابق تحت الارضية لمبني 'بلاسكو'

طهران / 22 كانون الثاني / يناير /ارنا- اعلن احد الكوادر العاملة في بلدية طهران بان حفر نفق عبر مبني 'سوق الكويتيين' المحاذي للوصول الي الطوابق تحت الارضية لمبني 'بلاسكو' ومكان مخزن زيت الغاز، قد قارب نهايته.

مسؤول: عدد جرحي حادثة مبني `بلاسكو` بلغ 150 لغاية الان

مسؤول: عدد جرحي حادثة مبني 'بلاسكو' بلغ 150 لغاية الان

طهران / 22 كانون الثاني /ارنا- اعلن مدير العلاقات العامة لمركز الطوارئ في طهران حسن عباسي بان جرحي حادثة اشتعال الحريق وانهيار مبني 'بلاسكو' بلغ 150 لغاية الان.

اصابة 3 رجال اطفاء اخرين خلال عملية ازالة انقاض مبني `بلاسكو`

اصابة 3 رجال اطفاء اخرين خلال عملية ازالة انقاض مبني 'بلاسكو'

طهران / 21 يناير /ارنا- اعلن مدير العلاقات العامة لمركز الطوارئ بالعاصمة طهران حسن عباسي عن اصابة 3 رجال اطفاء اخرين خلال عملية ازالة انقاض مبني 'بلاسكو'.

الخسائر الناجمة عن حادث مبني `بلاسكو` تقدر بـ 1500 مليار تومان

الخسائر الناجمة عن حادث مبني 'بلاسكو' تقدر بـ 1500 مليار تومان

طهران / 20 كانون الثاني / يناير /ارنا- اعلن رئيس غرفة اصحاب الحرف الايرانية علي فاضلي بان الخسائر الناجمة عن حادث انهيار مبني 'بلاسكو' في طهران تقدر بنحو 1500 مليار تومان.

السفير الايراني: اسبانيا يمكنها ان تكون شريكا جيدا لايران في المجال السياحي

السفير الايراني: اسبانيا يمكنها ان تكون شريكا جيدا لايران في المجال السياحي

مدريد / 19 كانون الثاني / يناير /ارنا- اكد السفير الايراني في مدريد محمد حسن فدائي فرد بان اسبانيا يمكنها ان تكون شريكا جيدا للجمهورية الاسلامية الايرانية في مجال صناعة السياحة.

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إيران والحرص علي وحدة السعودية

إيران والحرص علي وحدة السعودية

طهران/17كانون الثاني/يناير/ارنا- ما قاله أمين المجلس الأعلي للأمن القومي الايراني علي شمخاني ، بشأن حرص الجمهورية الاسلامية في ايران علي منع محاولات اسقاط النظام في السعودية ، تجسده ايران عمليا ، ومنذ اكثر من ستة اعوام، عبر محاربتها وبدون هوادة للجماعات التكفيرية في المنطقة.

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