رام الله/ 1 شباط / فبراير/ ارنا - اتهم مدير المسجد الأقصي المبارك الشيخ عمرالكسواني سلطات الاحتلال الصهيونية بتعمد تعطيل أية أعمال ، أو مشاريع متصلة بالإعمار داخل المسري الشريف تحت ذرائع واهية ، محذراً من تبعات مواصلة هذه السياسة التعسفية. وفي حديث لمراسل وكالة الجمهورية الإسلامية للأنباء 'إرنا'، شدد 'الكسواني' علي أن هذه المحاولات 'السافرة' للتدخل في شؤون المسجد لا يمكن أن تبلغ مرادها مهما كان الثمن.