طهران / 22 كانون الثاني / يناير /ارنا-
اكد مساعد رئيس مجلس الشوري الاسلامي للشؤون الدولية حسين امير عبداللهيان بان اي حل سياسي في سوريا يجب الا يحول ارهابيي الأمس الي ساسة اليوم.
طهران / 22 كانون الثانی / ینایر /ارنا-
اجري وفد الجمهوریة الاسلامیة الایرانیة فور وصوله الي كازاخستان محادثات منفصلة مع الوفدین الروسی والتركی، للبحث فی احدث التطورات وبرامج اجتماع آستانة حول القضیة السوریة.
طهران / 21 كانون الثانی / ینایر /ارنا-
اعلن وزیر الامن الایرانی محمود علوی بان لا دلیل او مؤشر یثبت وجود عمل تخریبی او ارهابی فی حادث اشتعال النیران وانهیار مبني 'بلاسكو' فی طهران.
طهران / 21 كانون الثانی / ینایر /ارنا-
عزي قائد الثورة الاسلامیة آیة الله السید علی الخامنئی یوم السبت بوفاة عالم الدین الجلیل آیة الله السید ابراهیم خسروشاهی.
طهران / 22 كانون الثاني / يناير /ارنا-
اكد مساعد رئيس مجلس الشوري الاسلامي للشؤون الدولية حسين امير عبداللهيان بان اي حل سياسي في سوريا يجب الا يحول ارهابيي الأمس الي ساسة اليوم.
طهران/ 21 كانون الثاني/ يناير/ ارنا- اعلنت مؤسسة تنمية وتحديث الصناعات المنجمية أن رؤساء شركة 'تاتا' الهندية والسفير الهندي في طهران، التقوا بالمسؤولين في المؤسسة وأعربوا عن رغبتهم في التعاون معها.
طهران / 22 كانون الثاني / يناير /ارنا-
اعلن احد الكوادر العاملة في بلدية طهران بان حفر نفق عبر مبني 'سوق الكويتيين' المحاذي للوصول الي الطوابق تحت الارضية لمبني 'بلاسكو' ومكان مخزن زيت الغاز، قد قارب نهايته.
قم / 22 كانون الثاني / يناير /ارنا-
بدات في مدينة قم جنوب العاصمة طهران مساء السبت اعمال مؤتمر 'الحوار الثقافي بين ايران والعالم العربي' الدولي في مجال الاعتدال والعقلانية، بحضور مفكرين من ايران وخارجها.
رشت / 21 كانون الثاني / يناير /ارنا-
اعلن مساعد وزير الرياضة والشباب الايراني لشؤون الدعم وتنمية المصادر سيد مناف هاشمي، بانه سيتم تدشين 105 مشاريع رياضية في البلاد قريبا.
طهران / 22 كانون الثاني / يناير /ارنا-
اعلن احد الكوادر العاملة في بلدية طهران بان حفر نفق عبر مبني 'سوق الكويتيين' المحاذي للوصول الي الطوابق تحت الارضية لمبني 'بلاسكو' ومكان مخزن زيت الغاز، قد قارب نهايته.
طهران / 22 كانون الثاني /ارنا-
اعلن مدير العلاقات العامة لمركز الطوارئ في طهران حسن عباسي بان جرحي حادثة اشتعال الحريق وانهيار مبني 'بلاسكو' بلغ 150 لغاية الان.
طهران / 21 يناير /ارنا-
اعلن مدير العلاقات العامة لمركز الطوارئ بالعاصمة طهران حسن عباسي عن اصابة 3 رجال اطفاء اخرين خلال عملية ازالة انقاض مبني 'بلاسكو'.
طهران / 20 كانون الثاني / يناير /ارنا-
اعلن رئيس غرفة اصحاب الحرف الايرانية علي فاضلي بان الخسائر الناجمة عن حادث انهيار مبني 'بلاسكو' في طهران تقدر بنحو 1500 مليار تومان.
مدريد / 19 كانون الثاني / يناير /ارنا-
اكد السفير الايراني في مدريد محمد حسن فدائي فرد بان اسبانيا يمكنها ان تكون شريكا جيدا للجمهورية الاسلامية الايرانية في مجال صناعة السياحة.
طهران/17كانون الثاني/يناير/ارنا- ما قاله أمين المجلس الأعلي للأمن القومي الايراني علي شمخاني ، بشأن حرص الجمهورية الاسلامية في ايران علي منع محاولات اسقاط النظام في السعودية ، تجسده ايران عمليا ، ومنذ اكثر من ستة اعوام، عبر محاربتها وبدون هوادة للجماعات التكفيرية في المنطقة.
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