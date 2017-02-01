طهران / 1 شباط /فبراير /ارنا-
اعتبر الرئيس الايراني حسن روحاني ، الشهداء والمضحين واسرهم الكريمة مبعث فخر للشعب الايراني كله.
طهران / 1 شباط / فبراير / ارنا – قال امين المجلس الاعلي للأمن القومي الايراني 'علي شمخاني'، 'نحن لن نستأذن اي بلد او منظمة دولية لتطوير قدراتنا الدفاعية المشروعة' وسنتصدي بقوة لأي تدخل اجنبي في الشؤون الدفاعية بمافيها القوة الصاروخية الايرانية.
طهران / 1 شباط / فبراير/ارنا – اكد وزير الدفاع واسناد القوات المسلحة 'العميد حسين دهقان' ان الاختبار الصاروخي الايراني لا يتعارض بتاتا مع خطة العمل المشترك الشاملة (الاتفاق النووي)؛ مضيفا انه لا توجد اي ارادة قادرة علي التاثير عليه.
طهران/ 1 شباط/ فبرایر- قال رئیس الجمهوریة حجة الاسلام حسن روحانی ان الامریكان سحقوا جمیع المبادئ الدولیة فطالما رددوا شعار ازالة التمییز لكن قرارتهم الیوم قائمة علي العنصریة وسحق حقوق الانسان.
طهران / 1 شباط /فبراير /ارنا-
اعتبر الرئيس الايراني حسن روحاني ، الشهداء والمضحين واسرهم الكريمة مبعث فخر للشعب الايراني كله.
طهران / 1 شباط / فبراير /ارنا-
اعلن مساعد المدير التنفيذي لشركة النفط الوطنية الايرانية لشؤون التطوير والهندسة، غلام رضا منوجهري بان شركة 'توتال' الفرنسية قد بدات تنفيذ مشروع تطوير المرحلة 11 من حقل 'بارس الجنوبي' للغاز جنوب البلاد.
طهران/ 1 شباط/ فبراير/ ارنا- شارك رئيس الجمهورية حسن روحاني في مجلس عزاء أقيم اليوم الأربعاء علي أرواح الشهداء المضحين من رجال الأطفاء الذين توفوا في إنهيار مبني بلاسكو التجاري وذلك في مدرسة الشهيد مطهري وسط طهران.
طهران/ 31 كانون الثاني/ يناير/ ارنا- دعا رئيس مؤسسة حوار الحضارات الروسية الي ضرورة تعزيز العلاقات بين طهران وموسكو وقال، ان التاريخ يشهد بدور الجمهورية الاسلامية في حوار الحضارات.
طهران / 1 شباط/ فبراير/ ارنا- فاز المنتخب الوطني الإيراني لكره السله علي نظيره العراقي بنتيجة 92 – 80 في دوري غرب آسيا لكرة السلة.
رام الله/ 1 شباط / فبراير/ ارنا - اتهم مدير المسجد الأقصي المبارك الشيخ عمرالكسواني سلطات الاحتلال الصهيونية بتعمد تعطيل أية أعمال ، أو مشاريع متصلة بالإعمار داخل المسري الشريف تحت ذرائع واهية ، محذراً من تبعات مواصلة هذه السياسة التعسفية.
وفي حديث لمراسل وكالة الجمهورية الإسلامية للأنباء 'إرنا'، شدد 'الكسواني' علي أن هذه المحاولات 'السافرة' للتدخل في شؤون المسجد لا يمكن أن تبلغ مرادها مهما كان الثمن.
غزة/1 شباط/فبراير/إرنا- حفظت الثورة الإسلامية في إيران القضية الفلسطينية من الضياع وسط مشاريع التصفية المتلاحقة، وأعادت لها الاعتبار ؛ بوصفها قضية مركزية للأمة جمعاء بعد أن غيّبها المتآمرون من العرب لسنوات طويلة خدمة لمصالهم الضيقة.
بغداد / 1 شباط / فبراير / ارنا - كشف عضو الهيئة القيادية للمجلس الاعلي الاسلامي العراقي السيد محسن الحكيم، انه ونتيجة للتحولات التي تشهدها المنطقة والعالم والاجواء الجديدة التي سيشهدها العراق بعد تحرير الموصل، فأن الانتخابات القادمة ستكون لها خصوصية مميزة، لافتا ان اغلب الاعضاء في التحالف الوطني العراقي بصدد خوض الانتخابات القادمة في قائمة واحدة .
الجزائر / 31 كانون الثاني / يناير / إرنا- أثار قرار رئيس الولايات المتحدة الأمريكية الجديد دونالد ترامب بمنع رعايا 6 دول مسلمة من دخول التراب الأمريكي لمدة ثلاثة أشهر حفيظة الرأي العام الجزائري معبرا عن رفضه لهذا القرار واصفا إياه بالعنصري .
رام الله/30 كانون الثاني/يناير/إرنا - حذرت عضو الهيئة الإدارية في جمعية البستان- سلوان بالقدس المحتلة د. أماني عودة من خطورة التوجهات الرامية إلي فرض المزيد من المضايقات علي المواطنين المقدسيين ، وبخاصة أهالي الشهداء من حملة الهوية الزرقاء 'الإسرائيلية'.
طهران/ 1 شباط/ فبرایر- ما كان متوقعا ، بدأت ادارة الرئیس الامریكی دونالد ترامب مبكرا سیاسة التحریض علي ایران ، فلم تمر سوي ایام علي قرار منع المواطنین الایرانیین من السفر الي امریكا ، حتي رفعت هذه الادارة من منسوب التحریض ، بدعوتها مجلس الأمن الدولی الي عقد جلسة طارئة ، بطلب من دانی دانون مندوب 'اسرائیل' فی الامم المتحدة ، بحجة 'اختبار' ایران صاروخاً بالستیاً متوسط المدي و'انتهاكها' بذلك القرار 2231.
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