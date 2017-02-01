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مجموع أخبار اليوم: 48
الرئيس روحاني: أسر الشهداء مدعاة فخر للشعب الايراني كله

الرئيس روحاني: أسر الشهداء مدعاة فخر للشعب الايراني كله

طهران / 1 شباط /فبراير /ارنا- اعتبر الرئيس الايراني حسن روحاني ، الشهداء والمضحين واسرهم الكريمة مبعث فخر للشعب الايراني كله.

شمخاني : لن نستاذن اي بلد لتطوير قدراتنا الدفاعية المشروعة

شمخاني : لن نستاذن اي بلد لتطوير قدراتنا الدفاعية المشروعة

طهران / 1 شباط / فبراير / ارنا – قال امين المجلس الاعلي للأمن القومي الايراني 'علي شمخاني'، 'نحن لن نستأذن اي بلد او منظمة دولية لتطوير قدراتنا الدفاعية المشروعة' وسنتصدي بقوة لأي تدخل اجنبي في الشؤون الدفاعية بمافيها القوة الصاروخية الايرانية.

وزير الدفاع : الاختبار الصاروخي الايراني لا يتعارض بتاتا مع الاتفاق النووي

وزير الدفاع : الاختبار الصاروخي الايراني لا يتعارض بتاتا مع الاتفاق النووي

طهران / 1 شباط / فبراير/ارنا – اكد وزير الدفاع واسناد القوات المسلحة 'العميد حسين دهقان' ان الاختبار الصاروخي الايراني لا يتعارض بتاتا مع خطة العمل المشترك الشاملة (الاتفاق النووي)؛ مضيفا انه لا توجد اي ارادة قادرة علي التاثير عليه.

رئیس الجمهوریة: الامریكان سحقوا جمیع المبادئ الدولیة

رئیس الجمهوریة: الامریكان سحقوا جمیع المبادئ الدولیة

طهران/ 1 شباط/ فبرایر- قال رئیس الجمهوریة حجة الاسلام حسن روحانی ان الامریكان سحقوا جمیع المبادئ الدولیة فطالما رددوا شعار ازالة التمییز لكن قرارتهم الیوم قائمة علي العنصریة وسحق حقوق الانسان.

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الرئيس روحاني: أسر الشهداء مدعاة فخر للشعب الايراني كله

الرئيس روحاني: أسر الشهداء مدعاة فخر للشعب الايراني كله

طهران / 1 شباط /فبراير /ارنا- اعتبر الرئيس الايراني حسن روحاني ، الشهداء والمضحين واسرهم الكريمة مبعث فخر للشعب الايراني كله.

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الرئيس روحاني: أسر الشهداء مدعاة فخر للشعب الايراني كله

الرئيس روحاني: أسر الشهداء مدعاة فخر للشعب الايراني كله

طهران / 1 شباط /فبراير /ارنا- اعتبر الرئيس الايراني حسن روحاني ، الشهداء والمضحين واسرهم الكريمة مبعث فخر للشعب الايراني كله.

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`توتال` الفرنسية بدات مشروع تطوير المرحلة 11 من حقل `بارس الجنوبي`

'توتال' الفرنسية بدات مشروع تطوير المرحلة 11 من حقل 'بارس الجنوبي'

طهران / 1 شباط / فبراير /ارنا- اعلن مساعد المدير التنفيذي لشركة النفط الوطنية الايرانية لشؤون التطوير والهندسة، غلام رضا منوجهري بان شركة 'توتال' الفرنسية قد بدات تنفيذ مشروع تطوير المرحلة 11 من حقل 'بارس الجنوبي' للغاز جنوب البلاد.

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روحاني يشارك في مجلس عزاء شهداء رجال الإطفاء

روحاني يشارك في مجلس عزاء شهداء رجال الإطفاء

طهران/ 1 شباط/ فبراير/ ارنا- شارك رئيس الجمهورية حسن روحاني في مجلس عزاء أقيم اليوم الأربعاء علي أرواح الشهداء المضحين من رجال الأطفاء الذين توفوا في إنهيار مبني بلاسكو التجاري وذلك في مدرسة الشهيد مطهري وسط طهران.

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رئيس مؤسسة روسية يشيد بتاريخ ايران في الحوار الحضاري

رئيس مؤسسة روسية يشيد بتاريخ ايران في الحوار الحضاري

طهران/ 31 كانون الثاني/ يناير/ ارنا- دعا رئيس مؤسسة حوار الحضارات الروسية الي ضرورة تعزيز العلاقات بين طهران وموسكو وقال، ان التاريخ يشهد بدور الجمهورية الاسلامية في حوار الحضارات.

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إيران تفوز علي العراق في اليوم الرابع للدوري

إيران تفوز علي العراق في اليوم الرابع للدوري

طهران / 1 شباط/ فبراير/ ارنا- فاز المنتخب الوطني الإيراني لكره السله علي نظيره العراقي بنتيجة 92 – 80 في دوري غرب آسيا لكرة السلة.

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حوارات و تقاریر خاصة

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مدير المسجد `الأقصي`: العراقيل الصهيونية المتزايدة أمام عمليات الإعمار التي نقوم بها تهدف لتعزيز سيطرة الاحتلال

مدير المسجد 'الأقصي': العراقيل الصهيونية المتزايدة أمام عمليات الإعمار التي نقوم بها تهدف لتعزيز سيطرة الاحتلال

رام الله/ 1 شباط / فبراير/ ارنا - اتهم مدير المسجد الأقصي المبارك الشيخ عمرالكسواني سلطات الاحتلال الصهيونية بتعمد تعطيل أية أعمال ، أو مشاريع متصلة بالإعمار داخل المسري الشريف تحت ذرائع واهية ، محذراً من تبعات مواصلة هذه السياسة التعسفية. وفي حديث لمراسل وكالة الجمهورية الإسلامية للأنباء 'إرنا'، شدد 'الكسواني' علي أن هذه المحاولات 'السافرة' للتدخل في شؤون المسجد لا يمكن أن تبلغ مرادها مهما كان الثمن.

ممثلون عن الفصائل الفلسطينية : الثورة الإسلامية المباركة حفظت قضيتنامن التصفية و الضياع

ممثلون عن الفصائل الفلسطينية : الثورة الإسلامية المباركة حفظت قضيتنامن التصفية و الضياع

غزة/1 شباط/فبراير/إرنا- حفظت الثورة الإسلامية في إيران القضية الفلسطينية من الضياع وسط مشاريع التصفية المتلاحقة، وأعادت لها الاعتبار ؛ بوصفها قضية مركزية للأمة جمعاء بعد أن غيّبها المتآمرون من العرب لسنوات طويلة خدمة لمصالهم الضيقة.

محسن الحكيم: الانتخابات القادمة في العراق ستكون لها خصوصية مميزة

محسن الحكيم: الانتخابات القادمة في العراق ستكون لها خصوصية مميزة

بغداد / 1 شباط / فبراير / ارنا - كشف عضو الهيئة القيادية للمجلس الاعلي الاسلامي العراقي السيد محسن الحكيم، انه ونتيجة للتحولات التي تشهدها المنطقة والعالم والاجواء الجديدة التي سيشهدها العراق بعد تحرير الموصل، فأن الانتخابات القادمة ستكون لها خصوصية مميزة، لافتا ان اغلب الاعضاء في التحالف الوطني العراقي بصدد خوض الانتخابات القادمة في قائمة واحدة .

الرأي العام في الجزائر يصف قرار ترامب تجاه المهاجرين بالعنصري

الرأي العام في الجزائر يصف قرار ترامب تجاه المهاجرين بالعنصري

الجزائر / 31 كانون الثاني / يناير / إرنا- أثار قرار رئيس الولايات المتحدة الأمريكية الجديد دونالد ترامب بمنع رعايا 6 دول مسلمة من دخول التراب الأمريكي لمدة ثلاثة أشهر حفيظة الرأي العام الجزائري معبرا عن رفضه لهذا القرار واصفا إياه بالعنصري .

ناشطة مقدسية : سياسة `العقاب الجماعي` التي يتبعها الاحتلال ضدنا تستوجب وقفة جادة تشمل العرب والمسلمين

ناشطة مقدسية : سياسة 'العقاب الجماعي' التي يتبعها الاحتلال ضدنا تستوجب وقفة جادة تشمل العرب والمسلمين

رام الله/30 كانون الثاني/يناير/إرنا - حذرت عضو الهيئة الإدارية في جمعية البستان- سلوان بالقدس المحتلة د. أماني عودة من خطورة التوجهات الرامية إلي فرض المزيد من المضايقات علي المواطنين المقدسيين ، وبخاصة أهالي الشهداء من حملة الهوية الزرقاء 'الإسرائيلية'.

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ترامب یبیع `الخوف الوهمی` من إیران

ترامب یبیع 'الخوف الوهمی' من إیران

طهران/ 1 شباط/ فبرایر- ما كان متوقعا ، بدأت ادارة الرئیس الامریكی دونالد ترامب مبكرا سیاسة التحریض علي ایران ، فلم تمر سوي ایام علي قرار منع المواطنین الایرانیین من السفر الي امریكا ، حتي رفعت هذه الادارة من منسوب التحریض ، بدعوتها مجلس الأمن الدولی الي عقد جلسة طارئة ، بطلب من دانی دانون مندوب 'اسرائیل' فی الامم المتحدة ، بحجة 'اختبار' ایران صاروخاً بالستیاً متوسط المدي و'انتهاكها' بذلك القرار 2231.

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